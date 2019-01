Calciomercato, De Jong-Psg: confermata l'anticipazione di CM.IT

CALCIOMERCATO DE JONG PSG / Ad un'azione corrisponde una reazione uguale e contraria. È così anche nel calciomercato, soprattutto quando di mezzo c'è uno dei talenti più brillanti del panorama europeo ed a contenderselo sono i club più ricchi d'Europa.

Stiamo parlando di Frenkie, nuovo fuoriclasse pronto ad esplodere dall'ai maggiori palcoscenici del Vecchio Continente con (soprattutto)in pressing costante.

L'olandese 'Telegraaf', nella sua edizione odierna, conferma il blitz dei massimi vertici del Barcellona in Olanda per tentare l'inserimento finale su de Jong, registrando però la posizione di netto vantaggio ottenuta ormai dal Psg che ha replicato al viaggio blaugrana con un nuovo volo ad Amsterdam nel pomeriggio di ieri. Un nuovo incontro, scrive il quotidiano olandese, servito ai parigini per chiarire con l'Ajax la sua posizione e capire se il blitz dei catalani potesse aver sortito effetti indesiderati nella trattativa. Ma niente di cui preoccuparsi: il Psg resta avanti nella corsa a de Jong ed è pronta a chiudere per 70-75 milioni di euro, nonostante i vincoli del Fair Play Finanziario. E sempre ieri, c'è stato un nuovo incontro anche con gli agenti del calciatore, come anticipato da Calciomercato.it.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui