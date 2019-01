CALCIOMERCATO INTER SPALLETTI BARELLA CAGLIARI / L'Inter prova ad accelerare per Nicolò Barella, come anticipato da Calciomercato.it.

I nerazzurri trattano con ilper il forte centrocampista. Un obiettivo che sarebbe molto gradito a Luciano, che, a giudicare dalle sue attività social, avrebbe dato il suo benestare. Su Instagram è spuntato infatti un 'like' da parte del tecnico nerazzurro a un articolo sulla trattativa in corso per il giocatore sardo. I tifosi dell'Inter sperano nel grande colpo...