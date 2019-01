Calciomercato Juventus, da Emerson a Marcelo: il punto sui terzini

CALCIOMERCATO JUVENTUS EMERSON MARCELO / In attesa di novità sul fronte Aaron Ramsey, che la dirigenza sta provando a portare a Torino in anticipo, la Juventus è in fermento anche sul fronte dei terzini con diversi nomi in ballo e Spinazzola in attesa di conoscere il suo futuro, visto che il Bologna pressa per averlo in prestito.

Per lasciarlo partire però la formazione di Allegri ha bisogno prima di un nuovo innesto e la pista che conduce a EmersonPalmieri è oggetto di valutazioni, anche se apparentemente in standby visto che il Chelsea fa filtrare di volerlo tenere.

Un nome che piace pure all', altra insidia di non poco conto, che però starebbe ora virando su Alexliberando la strada ai bianconeri pronti ad intervenire qualora da parte dei 'Blues' arrivasse la disponibilità a farlo partire negli ultimi giorni di questa sessione. Nuovo terzino sarà, dunque, solo se si presenterà una vera occasione, scrive 'Tuttosport'. Come potrebbe essere Matteo, in scadenza col Manchester United, difficilissimo. Altrimenti Paratici è pronto a tenersi Spinazzola e rimandare all'estate l'assalto ad un grande nome, con i sognie Jordiche restano vivissimi.