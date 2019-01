CALCIOMERCATO NAPOLI ALLAN BARELLA ANCELOTTI LOZANO / "Non avete ancora visto il vero Napoli". Parola di Carlo Ancelotti, che in un'intervista al 'Corriere dello Sport' parla della sua esperienza con gli azzurri, toccando vari temi. "Venire qui è stata la soluzione perfetta per me. Qui posso ruotare gli uomini come piace a me, con meno limitazioni, alla lunga paga. Peccato, fin qui, per l'uscita dalla Champions, ma nel nostro girone c'erano due potenziali vincitrici e a Liverpool abbiamo sfiorato il pareggio contro una squadra che l'anno scorso aveva dato tre gol al Manchester City e cinque alla Roma.

In campionato ci proveremo fino alla fine ma se vincesse laal termine del campionato non sarebbe una grossa novità. Non abbiamo dato ancora il 100 per cento. Non l'ha dato Fabian, non l'ha dato, non l'ha dato. Con ladovremo tenere botta per le assenze e per provare a tenere aperto il campionato". Sul mercato: "per caso va via? (ride, ndr). Lobotka volevamo prenderlo l'anno scorso quando rischiavamo di perdere Fabian, Barella e Lozano mi piacciono tantissimo, ma al momento mi tengo la mia squadra così com'è". Infine, sul razzismo: "O ci fanno o ci sono, per me non vogliono capire. La soluzione ce l'avrei, anche se entreremmo nel campo delle utopie e dei rischi, chi può fare qualcosa sa a cosa mi riferisco".