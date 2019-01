Calciomercato Milan, nuovo 'scippo' dal Monaco?

CALCIOMERCATO MILAN MONACO FELLAINI / Non solo Cesc Fabregas. Il Monaco deve risollevarsi dalle sabbie mobili della Ligue 1 e punta su innesti di spessore internazionale ed esperienza, soprattutto in mezzo al campo dove è già arrivato lo spagnolo del Chelsea. Un nome che era finito anche sul taccuino del Milan, che pure ha lacune da colmare a centrocampo, ma i monegaschi sono arrivati prima ed in maniera più convinta.

Scenario che si potrebbe replicare presto su un altro obiettivo.

A riferirlo è il 'Daily Mail' secondo cui ora il Monaco si sarebbe attivato in maniera importante sulle tracce di Marouane Fellaini, centrocampista belga del Manchester United considerato in partenza. Il Milan c'è, così come (soprattutto) alcuni club cinesi. Nonostante l'infortunio che dovrebbe tenerlo fuori almeno un paio di settimane ancora però, il club del Principato vorrebbe anticipare tutti ed accaparrarselo.

