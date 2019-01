CALCIOMERCATO NAPOLI DE LAURENTIIS JAMES RODRIGUEZ KOULIBALY ALLAN / L'intervista al 'Corriere dello Sport', dopo il ricorso respinto per Koulibaly, è l'occasione, per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, di parlare anche di mercato: "Vanno programmati ricambi funzionali e futuribili - ha dichiarato - Gennaio è un mercato riparatore, a noi più che altro serve per effettuare ricerche e bloccare giocatori interessanti per il futuro.

? Fino al 30 giugno è al. Se non venisse esercitato il riscatto, tornerebbe al. Fino ad allora, Florentinonon scoprirà le carte. Per Koulibaly ho ricevuto una richiesta didi euro, ma non mi chiedete da chi. L'addio suo e dilo prenderemo in considerazione solo per richieste fuori mercato e se i giocatori manifesteranno la volontà di accettare tali proposte".