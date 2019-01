NAPOLI DE LAURENTIIS KOULIBALY / Niente da fare per Kalidou Koulibaly, il ricorso del Napoli è stato respinto e il difensore senegalese dovrà scontare anche la seconda giornata di squalifica contro la Lazio. Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, ai microfoni del 'Corriere dello Sport', è furioso: "Mi vergogno di essere parte di un sistema che punisce la vittima e non il carnefice.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Uscirò dallase non verrà fatto qualcosa contro il razzismo. Sono offeso per Kalidou, è stato umiliato. A San Siro non c'ero, ci fossi stato comunque non avrei ritirato la squadra. Ho accettato di giocare con certe regole, ma questo non mi impedisce di battermi per cambiarle. Da quella sera solo chiacchiere, al sottosegretariochiedo di cambiare norme che in questo paese risalgono al 1981. Superlega? Abbiamo 40 milioni di tifosi nel mondo, lasciarci fuori sarebbe un clamoroso autogol".