CALCIOMERCATO MOURINHO REAL MADRID PSG / Josè Mourinho, dopo l'addio al Manchester United, si gode la sua nuova avventura da commentatore per 'BeinSports'. Ma ha già dichiarato di non sentirsi pronto per il ritiro e di voler presto ripartire per una nuova sfida.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

La giornalista portoghese Claudia, intervenuta a 'Rai Sport', ha spiegato: "Ha mantenuto buoni rapporti con ile cerca di proporsi. Per cui vedo possibile un suo ritorno al Real, oppure lo vedo in corsa per il, qualoradovesse fallire".