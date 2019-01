Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO MILAN BRANCHINI MONTOLIVO / Nel corso della trasmissione 'Calcio e mercato' su 'Rai Sport', Giovanni, agente, tra gli altri, di Riccardo, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Il futuro di Riccardo dipenderà dalle scelte tecniche delfin quando lui sarà un giocatore rossonero. Per ora non sono arrivate proposte, ma se arriveranno le prenderà in considerazione perché sta bene e vuole giocare".