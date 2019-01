Calciomercato Milan, assalto al Napoli per Diawara

CALCIOMERCATO MILAN NAPOLI DIAWARA / Oltre ai movimenti in attacco, il Milan cerca anche un rinforzo a centrocampo, come noto. Uno degli obiettivi è Amadou Diawara, centrocampista del Napoli che però in azzurro ha avuto uno scarso minutaggio in questa stagione. Secondo 'Sky Sport', i rossoneri hanno sondato il terreno con gli azzurri.

Una prima richiesta è stata avanzata, per il prestito con diritto di riscatto, ma il Napoli avrebbe detto di no. Da capire se verrà proposta ai partenopei una formula diversa, oppure se si deciderà di mollare il colpo. Come svelato da Calciomercato.it, Diawara è cercato anche in Premier League