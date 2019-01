Calciomercato Juventus, appuntamento per Ndombelé

CALCIOMERCATO JUVENTUS NDOMBELE' LIONE / La Juventus continua a spingere per Aaron Ramsey ma non solo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Bianconeri vicini all'ingaggio, per la prossima stagione, del centrocampista attualmente all', ma ci sono anche altri obiettivi per il centrocampo. Tra questi, resta vivo il profilo di. Il giocatore delè tra i preferiti del ds, che, secondo 'Sky Sport', dovrebbe incontrare nei prossimi giorni il suo agente per discutere di un suo eventuale trasferimento a Torino.