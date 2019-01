Calciomercato Milan, Piatek in arrivo: le cifre

CALCIOMERCATO MILAN PIATEK GENOA / Giornata molto importante quella di ieri. Calciomercato.it vi ha guidato minuto per minuto nella trattativa tra il Milan e il Genoa per Piatek. Accordo non ancora raggiunto, anche per il match di campionato tra rossoblu' e rossoneri da disputarsi lunedì, in cui però ci saranno nuovi contatti.

L'incontro decisivo dovrebbe avvenire martedì, intanto ieri sono state messe le basi dell'affare. Per restare aggiornato con tutte le news CLICCA QUI

A quanto è emerso, l'intesa dovrebbe essere trovata intorno ai 40 milioni di euro, con Bertolacci o Halilovic come parziali contropartite a favore del Genoa. Secondo la 'Gazzetta dello Sport', in tal modo la cifra potrebbe scendere intorno ai 35 milioni. Pagamento diluito in tre anni, per permettere al Milan di rispettare i paletti del Fair Play Finanziario. Per quanto riguarda Piatek, in rossonero dovrebbe percepire uno stipendio di 1,8 milioni di euro per cinque anni, con vari step per salire oltre i 2 milioni.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui