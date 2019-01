Calciomercato Milan, colpo Djaló: c'è la data

CALCIOMERCATO MILAN DJALO / Ore frenetiche per il mercato del Milan che parallelamente all'intreccio Higuain-Piatek si muove su molti altri fronti. Una pista molto calda conduce in Portogallo, in particolare a Lisbona.

Secondo la giornalista Claudia Garcia in collegamento con 'Rai Sport', infatti, i rossoneri avrebbero praticamente chiuso l'accordo per Tiago, difensore classe 2000 in scadenza di contratto a fine stagione con lo. Quella di lunedì dovrebbe essere la giornata per l'incontro decisivo tra le parti.