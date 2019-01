Calciomercato Roma, doppio assalto per Schick e Dzeko

CALCIOMERCATO ROMA SCHICK DZEKO / La Premier League va a caccia di gol e punta a saccheggiare la Serie A.

Proprio mentre il Chelsea sta per finalizzare l'arrivo di Gonzalo Higuain dal Milan , dall'Inghilterra vanno registrati nuovi tentativi per due attaccanti protagonisti del nostro campionato.

Secondo quanto riferisce 'calcio e mercato' in onda su 'Rai Sport', infatti, la Roma in queste ore avrebbe respinto un doppio assalto: il Tottenham, infatti, si sarebbe mosso con una proposta per Patrik Schick, mentre il WestHam, incassati i 'no' per Belotti e Piatek, avrebbe bussato alle porte dei giallorossi per il bosniaco Edin Dzeko. Secca la replica della dirigenza romanista che ha chiuso le porte su entrambi i fronti.

