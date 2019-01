CALCIOMERCATO JUVENTUS BRANCHINI MARCELO JAMES RODRIGUEZ ALLEGRI / Juventus, RealMadrid, BayernMonaco: tre grandi potenze del calcio e del calciomercato europeo, un triangolo di fuoco fatto di intrecci che in estate potrebbero diventare roventi. A fare il punto su diverse questioni importanti, intervistato da 'Calcio e mercato' su 'Rai Sport', è il noto agente Giovanni Branchini, molto vicino a queste società e ad alcuni dei principali protagonisti delle voci di queste settimane: "Allegri-Real? A oggi non c’è stato nessun contatto, ma non mi sorprenderebbe - esordisce Branchini -. Il percorso di Allegri alla Juventus è privo di intoppi, per cui è anche difficile pensare che si interrompa. Ad ora è solo un'ipotesi, sono notizie che a volte fa piacere inventare.

Però non c’è nulla di concreto".

Quindi l'agente si sofferma sulle altre piste: "Marcelo-Juventus credo che sia stato sempre fantamercato e lo dimostra il rinnovo di Alex Sandro. James Rodriguez è un giocatore in mano al Bayern che ha il diritto di riscatto ed è difficile pensare che non ne faccia uso. Questi club difficilmente lasciano partire giocatori importanti, però tutto può evolvere da qui alla fine della stagione. In questo momento è questa la radiografia. Conte per il Real o per il Bayern? Sicuramente Conte è l'allenatore giusto per qualunque squadra, credo che il Bayern in questa fase deciderà di scegliere allenatori tedeschi o di lingua madre tedesca, mentre il Real al 99% cambierà allenatore e non vedo perché non possa essere un candidato Conte. Anche se conoscendo Florentino e conoscendo Conte, forse non sarebbe un equilibrio perfetto...".

