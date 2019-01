CALCIOMERCATO MILAN MARINO HIGUAIN CHELSEA JUVENTUS / Questione di ore. Siamo ormai ai dettagli finali per il trasferimento di Gonzalo Higuain dal Milan al Chelsea che sta infiammando questa sessione invernale di calciomercato.

I 'Blues' sono pronti ad accogliere il 'Pipita' che ilè deciso a sostituire con il polaccodel, ma a fare l'affare, secondo l'ex direttore sportivo tra le altre di Udinese e Napoli Pierpaolo, è la Juventus.

"Chi ci guadagna in questo giro di attaccanti? Sicuramente la Juventus - esordisce Marino durante 'Calcio e mercato' su 'Rai Sport' -. Di fronte a un Higuain di cui si avevano i sentori di un non riscatto da parte del Milan, la Juventus riesce a piazzarlo nuovamente in prestito per 12 milioni che vanno secchi come nuova plusvalenza in un anno solo. Questo perché quando cedi in prestito, la società ha sempre il calciatore di proprietà ed in più porta nell'attività di bilancio la cifra relativa al prestito. In pratica la Juventus ha preso 30 milioni per due prestiti e Higuain è ancora suo, fino all'eventuale riscatto. Una società quotata in borsa, così hafattotombola. Ha guadagnato i 12 milioni dell’anno prossimo di prestito quando invece si poteva trovare col problema di un Higuain che tornava indietro per il mancato riscatto dal Milan".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui