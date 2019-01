Calciomercato Juventus, colpo in sinergia col Genoa: è fatta!

CALCIOMERCATO JUVENTUS GENOA ZURKOWSKI / Caldissimo l'asse di calciomercato che lega Juventus e Genoa.

Tanti nomi e tante trattative in ballo tra le due società che proprio in questi minuto avrebbero definito un affare in sinergia per un nuovo gioiello del calcio polacco.

Si tratta di Szymon Zurkowski, centrocampista classe '97 di proprietà del Górnik Zabrze che era stato cercato anche dalla Fiorentina. Più deciso, però, l'affondo del Genoa che con la regia della Juventus ha dunque messo le mani sul talento: chiusa proprio in serata, secondo 'Rai Sport', l'intesa con l'entourage per il calciatore che costerà tra i 3 ed i 5 milioni di euro e sbarcherà a Genova in previsione di un futuro passaggio a Torino se saranno confermate attese su questo calciatore.

