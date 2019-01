Calciomercato Milan, Higuain-Chelsea: via libera dei tifosi. E spunta il numero di maglia

CALCIOMERCATO MILAN HIGUAIN CHELSEA / Fuori Alvaro Morata, dentro Gonzalo Higuain.

Ore decisive in casaper lo 'scambio' di punte ormai imminente: con Alvaro Morata verso l'Atletico Madrid , è sempre più vicino l'arrivo del 'Pipita' dal Milan che sta chiudendo per Piatek dal Genoa . Un intreccio da urlo che a Londra, i tifosi di fede 'Blues', attendono con impazienza.

Come riferisce il 'The Sun' infatti, da un sondaggio lanciato sul proprio sito emerge che l'82% dei tifosi del Chelsea credono che l'acquisto di Gonzalo Higuain si rivelerà un vero e proprio affare. Un plebiscito per l'argentino, talmente vicino che un altro quotidiano importante come il 'Daily Star' anticipa il numero di maglia: niente 29, che sarà lasciato libero da Morata, per Higuain sarebbe pronto il 9 da vero bomber. Quello di cui ha bisogno Sarri per il suo Chelsea.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui