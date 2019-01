CALCIOMERCATO SASSUOLO LUCIONI / Dopo settimane di tiro e molla, il Lecce ha deciso di trattenere Fabio Lucioni, esperto difensore classe 1987, e di rifiutare le avances del Sassuolo: come riportato da 'Sky Sport', il club pugliese ha annunciato la propria decisione durante l'incontro che si è tenuto questo pomeriggio con la dirigenza neroverde. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Sembrerebbe che non al momento non ci sia nulla da fare quindi per De Zerbi che non ritroverà Lucioni, dopo la parentesi condivisa a Benevento, nonostante l'importantissima offerta presentata sia al giocatore che al Lecce da parte del Sassuolo: il direttore sportivo neroverde Meluso è già tornato a lavoro sul mercato per trovare un sostituto. Un segnale importante invece da parte della dirigenza del Lecce nei confronti della piazza e dell'intero campionato.

