CALCIOMERCATO INTER BENITO/ Loris Benito, difensore dello Young Boys, negli ultimi tempi è stato accostato a diversi club di Serie A, fra cui l'Inter di Luciano Spalletti.

I nerazzurri, finora non particolarmente attivi sul calciomercato , sono stati l'oggetto delle parole dello svizzero, intervistato ai microfoni di 'Nau': "Non sono mai stato a cena con i dirigenti dell'Inter, sono in Turchia e non potrei essere anche in Italia". Per le ultime notizie sul calciomercato della Beneamata---> clicca qui!

Benito ha aggiunto: "A gennaio non lascerò lo Young Boys". Il classe 1992 in questa stagione ha totalizzato 15 presenze nel campionato svizzero e 6 in Champions League.

