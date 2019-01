CALCIOMERCATO TORINO BELOTTI / Dopo Higuain e Piatek, un altro bomber del nostro campionato si appresta a ritagliarsi un ampio spazio sulle copertine dei quotidiani sportivi: Andrea Belotti, attaccante classe 1993, potrebbe lasciare il Torino durante questa finestra invernale di mercato per trasferirsi al West Ham. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Secondo quanto riportato dal portale granata 'CuoreToro.it', il club londinese è pronto a mettere sul piatto circa 50 milioni di euro per il capitano granata che andrebbe così a rimpiazzare il partente Marko Arnautovic, vecchia conoscenza del calcio italiano, prossimo all'approdo in Cina. C'è da capire se Cairo prenderà in considerazione l'offerta così importante degli 'Hammers' e se si priverà di Belotti già a gennaio.

