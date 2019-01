CALCIOMERCATO MILAN PIATEK GENOA FERREYRA/ Nonostante le temperature gelide, per il calciomercato è un inverno caldissimo. La possibile partenza di Higuain verso il Chelsea e il conseguente acquisto di Piatek da parte del Milan, potrebbero accendere l'ennesimo valzer delle punte.

Fra i protagonisti ci sarebbero diversi nomi noti al calcio europeo, fra i quali spicca Olivier Giroud , ai ferri cortissimi con Maurizio

Nelle ultime ore inoltre, è spuntato il nome di Facundo Ferreyra, attaccante del Benfica. L'ex Shakhtar Donetsk, accostato al Frosinone, sarebbe finito nel mirino del Genoa per ovviare alla partenza di Krzysztof Piatek. Stando infatti a quanto riportato da 'SkySport', il Grifone, da tempo sulle tracce dell'argentino con passaporto italiano, avrebbe effettuato un sondaggio col Benfica, per capire la reale possibilità di un trasferimento di Ferreyra verso Marassi. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

