CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Questa volta Wanda Nara ha reso contenti tutti i tifosi nerazzurri che dopo lunghe settimane possono finalmente tirare un sospiro di sollievo: Mauro Icardi e l'Inter sono destinati a restare ancora per molto tempo insieme.

A confermarlo è stata la stessa moglie-agente del capitano nerazzurro che ha ricevuto il Tapiro d'Oro di 'Striscia La Notizia' da Valeroin meritoalle voci delle ultime settimane riguardanti l’incertezza sul futuro dell'attaccante argentino. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Interpallata dall'inviato di 'Striscia', Wanda Nara ha fatto chiarezza sul futuro di Icardi: ''Se si rinnova oppure no questo contratto? Si rinnova, si rinnova''. E alla domanda ''Ma Marotta vuole Icardi?'', la showgirl argentina ha ribadito: ''Sì, certo. Non c’è nessuna distanza, va tutto bene''. Una battuta nel finale anche per la multa da 100.000 euro data dall’Inter al proprio capitano, reo di essersi presentato in ritardo al primo allenamento dopo le vacanze natalizie. Il commento di Wanda in merito è secco: ''Non c’è nessuna multa''.

