CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS MARTIAL / In casa Manchester United tanti sono i giocatori in scadenza di contratto e che hanno attirato l'interesse delle squadre italiane e non solo. Da Valencia a Rashford, passando per Young e Martial.

Il futuro dello stesso francese però sembra piuttosto lontano dal Belpaese.

Come infatti ha riportato 'Sky Sport', il Manchester United è vicino a prolungare il contratto dell'attaccante francese, grande obiettivo di mercato di Juventus ed Inter. I 'Red Devils' avrebbero voluto già esercitare l'opzione di prolungare il contratto del giocatore di un'ulteriore stagione, ma la firma potrebbe ora essere di altri cinque anni. Una firma che complicherebbe e non poco l'eventuale acquisto da parte di una big di Serie A.

