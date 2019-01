CALCIOMERCATO NAPOLI MANCHESTER UNITED KOULIBALY/ Kalidou Koulibaly, stella del Napoli, resta un obiettivo di calciomercato del Manchester United.

Il franco-senegalese, più volte accostato al club di Premier League, secondo quanto riportato dal 'Sun' è ancora al centro dei pensieri degli uomini mercato dei Red Devils, pronti a rinforzare il reparto difensivo a disposizione di Ole Gunnar. Per le ultime notizie sui trasferimenti di gennaio---> clicca qui!

In questa stagione Koulibaly ha totalizzato 18 presenze in Serie A, 6 in Champions League ed una in Coppa Italia senza però andare a segno.

