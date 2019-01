JUVENTUS PJANIC BENTANCUR / Dopo aver alzato al cielo il primo trofeo stagionale e aver goduto di un giorno di riposo, la Juventus ha ripreso la preparazione in vista del ritorno della Serie A con i bianconeri che attendono il Chievo lunedì sera nella ventesima giornata di campionato.

Allegri potrebbe dover fare i conti con una piccola emergenza a centrocampo: sedopo le terapie di ieri si è allenato regolarmente con la squadra, avendo superato i crampi accusati a Gedda,hanno svolto soltanto terapie. I due centrocampisti sono alle prese con i postumi di una contusione rimediata contro il: al momento la loro disponibilità per la gara di lunedì non è in dubbio.