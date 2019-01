ROMA TORINO DI FRANCESCO FLORENZI / Alessandro Florenzi salterà la prima gara del girone di ritorno. Il giocatore classe 1991 non è stato convocato da Eusebio Di Francesco per via di un'influenza.

Il tecnico abruzzese ha invece recuperato, inserendoli tra i 22 convocati per la sfida contro ilin programma domani all'Olimpico.

I convocati:

Olsen, Fuzato, Greco, Santon, Karsdorp, Fazio, Manolas, Kolarov, Pellegrini Lu., Marcano, Pellegrini Lo., Riccardi, Cristante, Pastore, Zaniolo, Coric, Nzonzi, Dzeko, Under, El Shaarawy, Schick, Kluivert.

