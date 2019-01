CALCIOMERCATO FIORENTINA DABO FULHAM RANIERI/ La Fiorentina potrebbe operare qualche manovra in uscita in questa sessione di calciomercato. Nel mirino del Fulham sarebbe finito infatti Bryan Dabo, classe 1992 della squadra allenata da Stefano Pioli.

Nei primi mesi di stagione l'ex Saint-Etienne e una cessione è un'ipotesi più che probabile. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Claudio Ranieri, manager dei Cottagers, è alla guida del club inglese da metà novembre e non sta navigando in acque tranquille in Premier League, occupando infatti il penultimo posto a 5 lunghezze dalla quota salvezza.

