CALCIOMERCATO MILAN BATSHUAYI / Krzysztof Piatek è l'obiettivo numero uno per il mercato del Milan in caso di addio, sempre più probabile, di Gonzalo Higuain. L'attaccante polacco è il primo nome sulla lista della dirigenza rossonera, ma nel caso in cui l'affare con il Genoa non dovesse andare in porto, il Milan potrebbe valutare delle alternative. Tra queste c'è Michy Batshuayi.

Su Batshuayi ci sono tanti club interessati. Oltre al Monaco ci sono anche tante società di Premier League. Tra queste l'Everton che, secondo il 'Sun', avrebbe formulato una proposta al Chelsea, proprietario del cartellino. I 'Toffees' avrebbero chiesto il giocatore in prestito sino a fine stagione per poi offrire 45 milioni di euro in estate. I 'Blues' avrebbero però rifiutato. Secondo il tabloid britannico, la società londinese punta almeno ad un prestito oneroso per guadagnare qualcosa già a gennaio.

