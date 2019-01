CALCIOMERCATO INTER BARELLA / Il nome di Nicoló Barella e’ stato uno dei più ricorrenti in questa sessione di mercato, il Napoli e l’Inter sono le società che hanno più corteggiato il centrocampista sardo, oltre ai sondaggi di Roma e Chelsea. Trova conferme l’accelerata dell’Inter per Barella, ieri c’è stato a Milano un incontro tra i due club.

L’Inter è disponibile ad investire 40 milioni più bonus per Barella e ad aiutare il Cagliari nell’acquisto di Nandez dal. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, durante l’incontro si è parlato anche di, attaccante classe ‘2001 della Primavera nerazzurra che piace al. Le due società sono disponibili a valutare in seconda battuta nella sessione estiva un accordo per l’attaccante italiano.