CALCIOMERCATO MILAN PIATEK / 19 gol in 21 partite tra campionato e Coppa Italia. Numeri impressionanti per un giocatore al primo approccio con il calcio italiano. Numeri che fanno di Krzysztof Piatek l'oggetto del desiderio del Milan per sostituire il partente Gonzalo Higuain. Il club rossonero ha individuato nel polacco il giocatore da cui ripartire e la dirigenza rossonera è a colloquio, oltre che con il fondo Elliot per avere l'approvazione dell'operazione, anche con il Genoa, che la scorsa ha acquistato il polacco classe 1995 per una cifra vicina ai 4 milioni di euro. Oggi ne vale almeno dieci volte tanto.

Questo almeno quanto chiede il presidente rossoblù

Delle 19 reti segnate, Piatek ne ha siglate addirittura sei (in due gare) in Coppa Italia, mentre le altre 13 in 19 partite di Serie A, per una media gol di un gol ogni 123 minuti. Numeri che oltre l'interesse del Milan e di altre squadre, dal Napoli al Real Madrid, passando per il West Ham e che gli hanno permesso anche di esordire in nazionale. Con la Polonia due gare giocate e un gol al Portogallo. Pagato come detto 4 milioni di euro, Preziosi ora ne chiede 50. Al Genoa percepisce 450 mila euro di stipendio, un ingaggio molto più basso di tanti altri giocatori della rosa rossoblù, tra cui Criscito, Romulo e Sandro. Il Milan è pronto ad offrirgliene almeno 1,5 milioni.

