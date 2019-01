CALCIOMERCATO FROSINONE FERREYRA / Alla ricerca di un attaccante per rafforzare il proprio reparto offensivo, il Frosinone ha provato a bussare alle porte del Benfica per Facundo Ferreyra.

L'attaccante argentino ex, arrivato in Portogallo a parametro zero, ha trovato sin qui poco spazio con il club di Lisbona. Il Frosinone ha provato ad approfittare di questa situazione, ma come riporta 'Sport Mediaset', l'argentino avrebbe rifiutato la proposta gialloblù. Ora il dsdovrà cercare un'alternativa. Tutte le notizie di mercato: CLICCA QUI