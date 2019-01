CALCIOMERCATO JUVENTUS MARCELO / Settimane complesse in casa Real Madrid: a tenere banco, oltre ai deludenti risultati della squadra, è la relazione del tecnico blanco Santiago Solari con alcuni calciatori della sua rosa.

Il casoha ormai assunto risonanza mondiale, ma c'è anche un altro nome finito nella sua lista nera negli ultimi giorni.

Si tratta di Marcelo: il terzino, amico intimo di Cristiano Ronaldo e nel mirino della Juventus per la prossima stagione, è in un pessimo stato di forma e questo avrebbe portato il tecnico ad avvertire la dirigenza di non voler tollerare ulteriormente gli atteggiamenti del brasiliano.



José Ramón de la Morena, giornalista vicino alle vicende madridiste, ha svelato ai microfoni della radio 'Onda Cero' che il calciatore sarebbe ingrassato di addirittura sette chili, e che fino a ieri avrebbe rifiutato di farsi pesare.

Almeno pubblicamente, però, Solari ha evitato di far esplodere un altro caso: alle domande pressanti su cronisti su Marcelo, ha risposto che si tratta di "uno dei terzini più titolati del decennio" e che il suo staff "lavora per far sì che tutti arrivino al 100% a breve". Evidentemente, l'obiettivo della Juve è ben lontano da questa percentuale.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui