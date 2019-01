MERCATO MILITAO ROMA INTER REAL MADRID PORTO / In Serie A sono diverse le squadre alla ricerca di un difensore giovane a cui affidare le chiavi future della propria retroguardia. Tra queste ci sono Roma e Inter, sempre vigili e attente alle possibili occasioni offerte dal mercato. Nell'ultimo periodo entrambe le compagini avevano messo nei propri radar il profilo di Eder Militao, giovane e roccioso difensore classe '98 brasiliano in forza al Porto e reduce da 24 apparizioni stagionali.

Il futuro del centrale però sembrerebbe parlare sempre più la lingua spagnola.

Nonostante l'interesse di Roma e Inter, Eder Militao potrebbe giocare nella Liga con il Real Madrid il prossimo anno. Ad aprire a questa possibilità ci ha pensato il suo agente, Bertolucci, ai microfoni di 'as.com': "Non possiamo escludere di aver firmato per il Real Madrid in per la prossima estate.Il giocatore non ha alcuna possibilità di lasciare il Porto nel mercato invernale".

Secondo il media spagnolo infatti, il Real avrebbe deciso di versare 50 milioni di euro nelle casse del club portoghese, equivalenti all'esatto ammontare della clausola rescissoria. La decisione è stata presa in questa finestra di mercato dal momento che la clausola in esame sarebbe lievitata a 75 milioni a partire dal primo luglio.

