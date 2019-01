MERCATO FELLAINI MILAN MANCHESTER UNITED / Il Milan è alla ricerca di un centrocampista da regalare a Gattuso per sopperire alle lungodegenze di Biglia e Bonaventura, out già da molto tempo. Dopo aver visto sfumare Fabregas, approdato al Monaco, la società milanese aveva puntato anche Fellaini per dare maggiore qualità alla propria mediana.

Il belga però, nonostante non rientri nelle prime scelte di Gunnar, rimarrà probabilmente tra le fila dei Red Devils.

Fellaini, nonostante l'interesse del Milan, molto probabilmente non lascerà Manchester in questa sessione di mercato. Secondo quanto riferito da 'standard.co.uk', il centrocampista è caduto vittima di un infortunio al polpaccio che lo terrà lontano dai terreni di gioco fino al prossimo mese e che riduce le possibilità di vederlo in rossonero. Il belga è reduce da soli 48' di gioco nelle ultime 7 partite di campionato.

