CALCIOMERCATO ROMA CORSI NAPOLI / Sfida possibile tra Roma e Napoli per Ismael Bennacer, centrocampista franco-algerino dell'Empoli. Ne ha parlato Fabrizio Corsi, presidente del club toscano, a 'calcionapoli24.it': "Bennacer è attenzionato dal Napoli, gli azzurri sanno che non lo cediamo prima di giugno. Ne abbiamo parlato un mese fa. Non lo possiamo cedere, essendo un noto punto di forza.

Non abbiamo intenzione di cederlo ora per giugno, avendo venduto giànon abbiamo queste esigenze economiche. Possiamo aspettare ed ottimizzare le altre cessioni perché da Traorè abbiamo preso meno di quanto avremmo potuto prendere in estate". Tutte le notizie sul Napoli: CLICCA QUI

Corsi parla poi di Rog, ora destinato al Siviglia: "Era un'ipotesi per sostituire Krunic ma non vogliamo cederlo. Ne abbiamo parlato, ma il suo destino pare essere in una società più grande e forse è giusto così".

