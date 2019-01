Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO INTER SPALLETTI RINNOVO ICARDI / Dopo la conferenza stampa pre-Sassuolo , Lucianosi è fermato ai microfoni di 'Sky Sport' rispondendo in merito al caos mediatico legato al rinnovo di Mauro: "Non le viviamo come da fuori questi continui ribaltamenti di rosa, dobbiamo essere sempre in grado tutte le mattine di arrivare al campo e portare dentro la nostra qualità. Mauro poi non porta il privato in campo e mostra il suo marchio di fabbrica in ogni partita".