REAL MADRID MERCATO FALCAO GIROUD SMOLOV DOST SALA / Il Real Madrid non sta attraversando una grande stagione in campionato. Il terzo posto occupato assieme al Siviglia ha fatto scattare più di un campanello d'allarme in seno alla dirigenza madrilena, che non è ancora riuscita a regalare un erede in grado di garantire i gol di Cristiano Ronaldo, approdato in estate alla Juventus. A peggiorare ancora di più la situazione degli spagnoli sono stati anche gli infortuni occorsi a Benzema e Mariano, il primo out a tempo indeterminato per una frattura al dito della mano, il secondo fermo ai box dallo scorso primo gennaio per alcuni problemi al nervo ischiatico.

Per cercare di porre rimedio a questa situazione, il Real starebbe pensando di intervenire sul mercato, alla ricerca di un bomber in grado di riportare gol e tranquillità alla squadra.

Tra le opzioni al vaglio della dirigenza ci sarebbero, secondo 'As.com', diversi profili. Il primo sulla lista è Olivier, in scadenza con ile non insostituibile per. Il francese rappresenterebbe il profilo perfetto perché abile a giocare spalle alla porta e temibile in area di rigore. Anche Radamelè un obiettivo degli spagnoli. Il colombiano ha voglia di cambiare aria e potrebbe non essere più sicuro del posto a breve, in quanto Pietro, sulla via della guarigione dopo l'infortunio, potrebbe relegarlo in panchina. Un altro nome che piace è quello di Fedor, attualmente al Lokomotiv Mosca. Il 28enne potrebbe essere ceduto a gennaio, a causa dei danni occorsi all'economia russa, causati dalle sanzioni internazionali. Da non scartare, infine, i nomi di Base Emiliano: il primo ha tenuto testa nel 2017 per diverso tempo a Messi sul fronte Scarpa d'Oro, mentre il secondo potrebbe lasciare ildi fronte a una buona offerta.