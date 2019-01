CALCIOMERCATO INTER SPALLETTI / Torna il campionato con la ventesima giornata di Serie A ma è ancora tempo di calciomercato. Così Luciano Spalletti non può sottrarsi alle domande sul tema nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo. Il tecnico dell'Inter ne approfitta per pungere la società e soprattutto chi fa uscire alcune voci di trattative: Sappiamo bene come funziona, nomi che escono fuori sono tanti, ci garba così...

Queste anticipazioni... Alcune cose io le leggo da voi, ci prendo anche conoscenze che poi qualche volta si avverano". Anche lo scorso campionato Spalletti si lamentò per le voci di mercato che uscivano dalla società e creavano problemi alla piazza e alla squadra".

Spalletti poi parla dei rinnovi di Icardi e Skriniar: "Qui dentro non c'è nessuna confusione, i calciatori arrivano e hanno le intenzioni giuste per fare quella che è la loro professione".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui