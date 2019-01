SERIE A INTER SASSUOLO CONFERENZA DE ZERBI / "Affronteremo un avversario senz'altro in salute e che gioca bene, ma noi abbiamo i mezzi per poterlo mettere in difficoltà".

suona la carica alla vigilia della sfida con l'al 'Meazza' (vietato al pubblico, ma sono attesi circa 11mila bambini) valida per la 20esima giornata di: "Sono contro la squalifica gli stadi a porte chiuse, è come sparare nel mucchio senza assumersi delle responsabilità - ha aggiunto in conferenza stampa l'allenatore neroverde - L'Inter è una squadra forte, che forse gioca da dietro ancora di più del Napoli,avrà tutti a disposizione eccetto, ma se pensiamo troppo alla sua forza poi non pensiamo a noi. Per fare punti dovremmo comunque fare la gara perfetta e loro no".