CALCIOMERCATO FIORENTINA PIOLI / L'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, è intervenuto in conferenza stampa in vista della prima gara di ritorno in campionato che la 'viola' giocherà domenica pomeriggio alle 15 contro la Sampdoria. Il tecnico dei toscani si è soffermato in particolar modo sulle vicende di calciomercato, sottolineando l'esito dell'incontro con Della Valle: "Ci eravamo già parlati ad inizio dicembre e avevo manifestato la possibilità di migliorare il reparto offensivo e la società si è mossa benissimo con Muriel. L’acquisto di Traorè è un ottimo segnale in prospettiva futura.

Per il resto dovrà essere la società a spiegare quali sono le prospettive future." Su un'eventuale chiamata diper un possibile ritorno Pioli è stato chiaro: "Sapete la stima e l’affetto che ho per lui sia come giocatore che come uomo. Lui ha il mio numero di telefono ma al momento non è squillato, per cui rimandiamo la domanda". Per tutte le notizie di calciomercato CLICCA QUI

Un altro nodo da sciogliere in casa Fiorentina è però proprio il futuro di Pioli che in conferenza stampa non ha manifestato particolari preoccipazioni: "Per me non è un problema essere in scadenza a fine stagione, sono concentrato sull’ottenere il massimo in campo. Quando sarà il momento giusto ci incontreremo, c’è tanto da mettere sul tavolo e lo faremo".

