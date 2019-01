CALCIOMERCATO INTER ICARDI ZAPATA MARTINEZ / L'Inter è alle prese con il rinnovo di Mauro Icardi. Tra le parti c'è ancora distanze e l'incontro tanto atteso non c'è ancora stato. Nel frattempo il club nerazzurro ha deciso di portarsi avanti pensando ad un nuovo rinforzo in attacco.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al calcio CLICCA QUI . L'Inter - stando a quanto riportato da 'Sportmediaset' - avrebbe bloccato Duvandell'. Il calciatore ha una valutazione di

al momento sono due le ipotesi tenute in considerazione dal club nerazzurro: Zapata potrebbe sbarcare a Milano come sostituto di Icardi se non si dovesse trovare un accordo sul contratto. La seconda farebbe dell'ex Sampdoria il vice dell'argentino: in questo caso a farne le spese sarebbe LautaroMartinez che verrebbe dirottato in prestito all'Atalanta.

