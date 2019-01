CALCIOMERCATO BOLOGNA CAGLIARI FARIAS FALCINELLI / Sono ore caldissime sull'asse Cagliari-Bologna con i due club impegnati in una corposa trattativa che dovrebbe portare ad uno scambio di attaccanti. Stando a quanto rivelato da Gianluca Di Marzio i protagonisti dell'affare dovrebbero essere Falcinelli e Farias.

Viene dunque confermata l'indiscrezione raccolta nei giorni scorsi dalla redazione di ' Calciomercato.it ' proprio sul futuro dell'attaccante del Cagliari accostato al Bologna . Secondo il giornalista di 'Sky' oggi infatti è previsto un nuovo incontro per andare a caccia di un accordo per lo scambio di punte. I due club vorrebbero chiudere l’operazione con la formula del trasferimento a titolo definitivo per accontentare i rispettivi allenatori.