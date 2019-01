DIRETTA NAPOLI RICORSO KOULIBALY / - AGGIORNAMENTO ORE 17.15- Niente sconto per Koulibaly: respinto il ricorso del Napoli contro le due giornate di squalifica per il difensore.

15.25 - Ancora attesa per la decisione su Koulibaly ma, nonostante la fiducia del legale del Napoli Grassani, filtra pessimismo sull'esito del ricorso che sarebbe stato respinto.

ORE 14.20 - E' terminata l'audizione davanti alla Corte Sportiva d'Appello: l'avvocato Grassani è appena uscito, come raccolto dal nostro inviato. "Aspettiamo il verdetto, siamo fiduciosi" le sue parole. Sorridente il patron De Laurentiis.

ORE 13.23: Attenzioni puntate a Roma alla Corte Sportiva d'Appello in casa Napoli.

Il club azzurro rappresentato dal presidentesi è recato nella Capitale per discutere il ricorso per la squalifica di. Come raccontano le immagini di Calciomercato.it è presenta anche il difensore. Ricordiamo che il senegalese era stato squalificato per due giornate dopo Inter-Napoli

Davanti alla Corte Federale d’Appello sono arrivati due Van. Uno con gli agenti della scorta e l’ufficio stampa del Napoli, l’altro con a bordo il presidente De Laurentiis, Koulibaly e l’avvocato Grassani. Secondo nostre indiscrezioni, la composizione dei Van era inizialmente diversa ed è stata cambiata dal presidente per ripassare con Grassani e Koulibaly la tesi difensiva

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI

