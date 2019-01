CALCIOMERCATO JUVENTUS RAMSEY ARSENAL - Manca solo l'annuncio, ma Aaron Ramsey si può considerare il primo colpo della Juventus per la prossima stagione. Il 29enne centrocampista gallese arriverà dall'Arsenala parametro zero, visto la scadenza del contratto con i 'Gunners' fissata al 30 giugno.

Un rinforzo importante per il club bianconero che, secondo 'The Times', garantirà cifre importanti al calciatore per le prossime quattro stagioni. Stando, infatti, al quotidiano inglese, Ramsey firmerà un quadriennale da 300 mila sterline a settimana, poco più di 340 mila euro al cambio attuale. E, per tutta la durata del contratto, andrebbe a guadagnare 62 milioni di sterline, circa 70 milioni di euro, per un ingaggio monstre da 17.5 milioni a stagione. Numeri da capogiro, se venissero confermati.