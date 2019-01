Chelsea, il Psg fa sul serio per Paredes

CALCIOMERCATO CHELSEA PSG PAREDES ZENIT / E' in salita la strada per il Chelsea per raggiungere Leandro Paredes. Il centrocampista è un obiettivo per la squadra di Maurizio Sarri ma gli inglesi - come raccontato da Calciomercato.it - devono fare i conti con le alte richieste dello Zenit ma non è l'unico problema.

Il calciatore ex Roma - stando a quanto riportato da 'Sky Sport' - è finito nel mirino anche del, che ha presentato un'offerta di ben. Per restare aggiornati con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI . I francesi sono pronti dunque a mettere la freccia per portare fin da subito Paredes nella Capitale.