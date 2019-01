INTER SASSUOLO CONFERENZA STAMPA SPALLETTI - L'Inter di Luciano Spalletti torna in campo per la 20a giornata di Serie A. I nerazzurri ospiteranno a San Siro il Sassuolo. Il tecnico in conferenza stampa ha presentato la sfida di domani che andrà in scena alle ore 20.30. Ecco le parole raccolte da Calciomercato.it

RAZZISMO - "Brothers Universally United è un modo attraverso il quale il club ha trasformato un brutto episodio di razzismo in una grande opportunità per prendere le distanze una volta per tutte da chi usa questi comportamenti. Contiamo sulla collaborazione e l'impegno di tutti i nostri splendidi tifosi, che in più di una occasione hanno fatto vedere di stare dalla parte giusta. Sarà un dispiacere non averli vicino, senza di loro avremo un ostacolo in più".

RANOCCHIA - "Al post di Ranocchia si fanno i complimenti, rende bene l'idea di quello che deve essere il professionista che vuole bene prima al club che a se stesso.

SASSUOLO - "Faccio anzitutto i complimenti al club, dal presidente ai dirigenti per le loro scelte giuste. Giocano un buon calcio, bisogna fare i complimenti a De Zerbi, sono convinti di quello che fanno, le differenze sulla carta spesso si annullano sul campo. E' una squadra forte.

Nelle ultime partite non siamo stati all'altezza del nostro massimo, per cui domani dovremo essere quelli che riescono a metterla in pratica di continuo questa continuità".

NAINGGOLAN - "Radja sta recuperando perché ha avuto dei problemi a livello fisico, lui è uno che del supporto fisico ne ha bisogno. Sta tornando ad essere quello che conosciamo, è dispiaciuto e disturbato da tutto questo periodo fatto al di sotto del proprio livello. Lui ci tiene al calcio, anche se poi lo mischia con altre cose... Da qui alla fine sono convinto che riuscirà a spiegare a tutti, entusiasti di lui, che l'idea che avevano era quella giusta. Domani titolare? E' da valutare e da capire se potrà essere dentro la gara per 90'. Magari può giocare dall'inizio e poi uscire".

AMBIZIONI - "Le nostro ambizioni sono forti, non dobbiamo porci dei limiti in questo girone di ritorno. Vogliamo tentare di andare a vincere un titolo perché una società come l'Inter è troppo che non vince, poi è chiaro che anche altri club fanno gli stessi ragionamenti che facciamo noi. In campionato c'è la volontà di acchiappare il Napoli, più bravo di noi in questi anni".

DE VRIJ - "Una bellissima persona e un grande professionista. Il suo arrivo ci ha migliorato, ha caratteristiche che ci mancavano come quella di riuscire a giocar bene la palla da dietro, una qualità che amplia gli spazi davanti. Lui poi ha anche fisicità, sa difendere e ha carattere. E' quasi completo, la società è stata brava a prendere uno di questo livello".

BENEVENTO - "E' stato un passo in avanti sul piano della concentrazione, in Europa molte squadre hanno avuto grande difficoltà contro avversari di livello inferiore. Siamo entrati dentro subito con l'atteggiamento giusto".

