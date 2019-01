CALCIOMERCATO MILAN ULTIMA CENA HIGUAIN / L'addio di Gonzalo Higuain al Milan è sempre più vicino. L'attaccante argentino è pronto a volare a Londra per riabbracciare Maurizio Sarri.

Sembrano davvero essere le ultime ore del calciatore in Italia e a testimoniarlo - come riporta 'Sky Sport' - c'è una cena, organizzata dal Pipita, con la quale avrebbe salutato i compagni più stretti. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo rossonero CLICCA QUI . Una sorta di ultima cena prima dell'addio definitivo.