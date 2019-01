CALCIOMERCATO GENOA OMEONGA / Dopo l'addio di Nicolas Spolli in direzione Crotone arriva anche la seconda cessione di questo calciomercato di gennaio in casa Genoa.

I rossoblù salutano infatti con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Il centrocampista belga, classe 1996, è infatti pronto ad accasarsi all, club che milita nella massima divisione scozzese. Il Genoa ha così salutato il nazionale under 21 belga: "Il centrocampista Stephane Omeonga, nazionale Under 21 belga, ha salutato questa mattina dirigenti, tecnici e compagni prima della seduta al Centro Signorini, svuotando l’armadietto degli spogliatoi dagli effetti personali. Per lui è pronta una nuova avventura professionale in Scozia, se non si manifesteranno intoppi nella chiusura dell’operazione. E’ il secondo elemento che lascia l’organico, numericamente piuttosto elevato nel girone di andata".