CALCIOMERCATO JUVENTUS MARCELO ISCO REAL MADRID SOLARI - Acque sempre agitate in casa Real Madrid. A far discutere è, come ormai da tempo, la situazione relativa a Isco. Il talentuoso centrocampista continua ad essere utilizzato col contagocce dall'allenatore dei castigliani, Santiago Solari (subentrato a stagione in corso a Julen Lopetegui). I due sembrano ormai essere ai ferri corti, anche se appare difficile pensare ad una cessione del 26enne calciatore in questa sessione di mercato. Vincolato al Real da un contratto valido fino al 30 giugno 2022, per l'ex Malaga non mancano gli interessamenti: Juventus, Manchester City e Chelsea, tra le altre, lo hanno messo nel mirino. E questa situazione che si è venuta a creare, non fa che aumentare il volume di queste voci di calciomercato.

Calciomercato Juventus, anche Marcello nella lista nera di Solari?

Altro calciatore accostato alla Juventus, fin dall'estate scorsa, è Marcelo. L'esterno sinistro brasiliano, grande amico di Cristiano Ronaldo, secondo 'Onda Cero', sarebbe finito nella cosiddetta 'lista nera' di Solari. Il motivo sarebbe da ricercare nella scarsa forma fisica del 30enne di Rio de Janeiro. E il tecnico argentino, sempre secondo l'emittente spagnola, avrebbe intenzione di tenere il Nazionale del Brasile, e Isco, fuori dalla formazione fino a quando non saranno completamente recuperati, sotto tutti i punti di vista. Momento difficile, dunque, per Marcelo e Isco al Real Madrid. Le squadre interessate, Juve in primis, seguono con attenzione l'evoluzione delle due vicende.

